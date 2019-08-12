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Bolu’da feci kaza! İstanbul istikameti kapandı

Bolu’da, D-100 Karayolu’nda meydana gelen trafik kazası sonucu 1’i bebek 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:21
Bolu’da feci kaza! İstanbul istikameti kapandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Tan idaresindeki 06 HA 6660 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Hüseyin Başman yönetimindeki 81 ER 372 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 1’i bebek 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul istikameti kapandı 

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatılarak, sürücüler yan yola yönlendirildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:21
  1. İstanbul
  2. İzzet Baysal Devlet Hastanesi
  3. Bolu D100

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