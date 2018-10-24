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Bolu'da feci kaza! 1 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı

Bolu'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 11:39
Bolu'da feci kaza! 1 kişi öldü, biri bebek 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Abant karayolunda Safer Sarı (65) idaresindeki 14 LF 003 plakalı otomobil, Dereceören köyü mevkisinde karşı yönden gelen Ercan T'nin kullandığı 14 AV 218 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Dilara Türk (18), otomobildeki Sevim Sarı (37), Hamza Akif Sarı (bebek), Beytullah Sarı (12) ve İsmet Sarı yaralandı

Kazada yüzünden yaralanan ve ağlayan bebeği, sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık personeli, medikal eldiven şişirerek bebeğin dikkatini çekmek ve ağlamasını durdurmak için çaba harcadı.

Yaralılar, İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Safer Sarı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 11:39
  1. Bolu
  2. trafik kazası
  3. ölü ve yaralılar var

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