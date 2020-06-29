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Aktüel

Bolu'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:49:35 -
Bolu'da DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı

BOLU (AA) - Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 4 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.

Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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