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Aktüel Bolu'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Aktüel

Bolu'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 08:25:34 -
Bolu'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

BOLU (AA) - Bolu'nun Dörtdivan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Köroğlu Dağları Ortaköy mevkisindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden gelen toplam 250 personelin yanı sıra 47 arazöz, 6 itfaiye aracı ve 1 helikopterle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim birimlerine ulaşmaması için çalışma yürütülen yangını kısmen kontrol altına aldı.

Yaklaşık 40 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Öte yandan dün bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, can güvenliği için tedbiren yayla evlerini boşaltma çağrısı yapmıştı.

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