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Bolu'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Bolu'da, bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 9 kişi yaralandı.

01 Şubat 2019 Cuma 23:36
Bolu'da can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Bolu'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Halil Kayalı idaresindeki 34 DV 7814 kamyonet ile D-100 kara yolundan Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Nihat Karakoç yönetimindeki 37 LB 452 plakalı otomobil çarpıştı.

Hastanelere kaldırıldılar

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Serpil, Mehmet Yusuf ve Eslem Karakoç ile Erdoğan ve Emine Kızılırmak, kamyonette bulunan Kezban Kayalı ve Ergin Cıbır yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile kaza kırım ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 7'si, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yeniçağa, Gerede ve Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:36
  1. Ankara
  2. Bolu
  3. trafik kazası

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