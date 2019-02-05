Bolu'da çaldığı araçla kaza yapıp kaçan şüpheli yakalandı

Bolu'da, motorun ısınması için park halinde çalışır durumda bırakılan otomobili çalıp, 3 araca çarpıktan sonra olay yerinde bırakarak, kaçan S.C. (21), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan S.C., ifadesinde aşırı alkollü olduğunu, amacının hırsızlık olmadığını ve aracı geri bırakacağını söyledi. S.C., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.



Olay, 19 Ocak'ta, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerindeki dernekte vakit geçiren M.S., park ettiği aracını ısınması için çalıştırıp, derneğe döndü. Bu sırada oradan geçen S.C., anahtarı üzerinde çalışır durumdaki otomobili çalıp, kaçtı. M.S., dışarı çıktığında otomobilinin çalındığını fark edip, polise haber verdi. Aşırı alkollü olduğu öne sürülen S.C., bir süre otomobille gezdikten sonra Kültür Mahallesi'nde park halindeki 3 araca çarptı. S.C., kaza sonrası otomobili bırakıp, kaçtı. Bulunan otomobil, hasarlı olarak M.S.'ye teslim edildi.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, otomobili çaldıktan sonra kaza yapıp, olay yerinden kaçan S.C.'nin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu S.C.'yi Köroğlu Mahallesi'ndeki evinde dün gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan S.C., emniyetteki ifadesinde, "Aşırı alkollüydüm. Hava da soğuktu. Çalışır halde duran arabayı gördüm. Baktım, içinde kimse yok, aldım. Biraz dolaştıktan sonra kaza yaptım ve kaçtım. Amacım hırsızlık değildi. Geri bırakacaktım" dedi.



S.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.