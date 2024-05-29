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Gündem Bolu'da binlerce kişi katile karşı yürüdü!
Gündem

Bolu'da binlerce kişi katile karşı yürüdü!

Yeniakit Publisher
2024-05-29 21:20:00 -
Bolu'da binlerce kişi katile karşı yürüdü!

İsrail’in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası Bolu’da binlerce vatandaş siyonisti lanetledi.

Kadı Camii önünde toplanan vatandaşların katılımıyla İzzet Baysal Caddesi’nde protesto yürüyüşü yapıldı.

Eylemciler çok sayıda STK’nın destek verdiği gösteride ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüş yaptı.

Protestoda, "Katil İsrail Filistin’den defol" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Valilik Meydanı’nda yapılan basın açıklamasının ardından dualar edildi. Dua sırasında birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı.
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