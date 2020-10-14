  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da 10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bolu'da 10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:14:18 -
Bolu'da 10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da 10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri otomobildeki Lübnan uyruklu B.A. (24), Suriye uyruklu M.R. (28), E.L. (24) ve A.E'yi (25) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve A.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı
Dünya

Rusya, ABD'nin Türkiye hedefini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Libya'daki hedefinin Ankara ve Moskova'yı zayıflatmak olduğunu söyledi..
Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi
Dünya

Ermeniler perişan! Rus gazeteci paylaşımı hızla sildi

Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan Ermenistan ağır kayıplar veriyor. Son olarak Rus muhabir Alexander Kots'un paylaştığı gör..
Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti
Gündem

Ermenistan-Azerbaycan geriliminde Elif Şafak da safını belli etti

Daha önce birçok skandal çıkışıyla gündeme gelen "FETÖ gelini" yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'ın yanında yer aldı.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay