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Aktüel Bolu Valisi Ümit halk pazarında megafonla koronavirüs uyarısı yaptı
Aktüel

Bolu Valisi Ümit halk pazarında megafonla koronavirüs uyarısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:39:06 -
Bolu Valisi Ümit halk pazarında megafonla koronavirüs uyarısı yaptı

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde halk pazarında yapılan denetime katılan Vali Ahmet Ümit, megafonla vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

İhsaniye Mahallesi'nde halk pazarında zabıta ve polis ekiplerince yürütülen denetimlere katılan Vali Ümit, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Denetim sırasında eline megafon alan Ahmet Ümit, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

- "Virüsü bu ülkeden kovabilmek için tedbir almamız lazım"

Vali Ümit, gazetecilere, mart ayından bu yana yürütülen Kovid-19 ile mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için herkesin buna sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyen Ümit, "Devletin belirlediği tedbirlere harfiyen uyalım. Virüsü bu ülkeden, bu topraklardan kovabilmek için tedbir almamız lazım. Virüsün yayılması demek, üretimin, sağlığın zarar görmesi, insan yaşamının kalitesinin bozulması demek. En nihayetinde, Allah korusun, ölüm demek. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarı girişindeki noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

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