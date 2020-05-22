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Bolu Dağı’nda yoğun sis

Yoğun sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:14:30 -
Bolu Dağı’nda yoğun sis

Yoğun sis ve yağmur nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor.


Bolu Dağı’nın D-100 karayolu kesiminde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin, Düzce ve Bolu kesimlerinde etkili olan yoğun yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Karayolunun özellikle Düzce kesiminde bulunan Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Sarıçökek mevkileriyle Bolu kesimindeki Seymenler, Elmalık ve Köroğlu mevkilerinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle araçlar zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda polis ve karayolları ekipleri, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Ekipler sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyarıyor.

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