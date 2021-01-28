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Yaşam Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Yaşam

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:26:00 -
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde hafif şekilde devam ediyor.

Güzergahta etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını istiyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Düzce kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini gösteriyor.

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