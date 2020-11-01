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Aktüel Bolu Dağı'nda trafik kazaları ulaşımı aksattı
Aktüel

Bolu Dağı'nda trafik kazaları ulaşımı aksattı

D-100 kara yolunun farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:11:58 -
Bolu Dağı'nda trafik kazaları ulaşımı aksattı

BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazaları, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara yönü Elmalık mevkisinde sağanağın da etkisiyle 7 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazaları nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Polis ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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