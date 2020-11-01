Bolu Dağı'nda trafik kazaları ulaşımı aksattı
D-100 kara yolunun farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu
BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazaları, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara yönü Elmalık mevkisinde sağanağın da etkisiyle 7 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafik kazaları nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Polis ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.