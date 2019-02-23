Bolu Dağı'nda sis ve kar yağışı

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve sis, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli kısmında tipi şeklinde etkili oluyor.

Kar yağışı, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise Bıçkıyanı, Bakacak, Karanlıkdere, Dipsizgöl, Seymenler ve Elmalık mevkisinde etkisini gösteriyor.

Bölgede görevli kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise sürücüleri kar lastiği kullanmaları, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam edeceğini bildirdi.