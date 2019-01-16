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Bolu Dağı'nda kar yağışı! Yarım metreyi geçti

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:55
Bolu Dağı'nda kar yağışı! Yarım metreyi geçti

Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkileriyle D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

Sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tedbir alan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün yollarına devam edemeyen ve park alanlarında bekleyen tır ve tankerlerin sürücüleri de araçlarının üzerinde biriken karı temizleyerek, yola çıkmaya başladı.

Ulaşımın normal olarak sağlandığı güzergahlarda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, kar yağışı Bolu kent merkezinde de aralıklarla devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:55
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