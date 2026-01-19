  • İSTANBUL
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Türkiye’nin en kritik ulaşım noktalarından biri olan Bolu Dağı güzergahında dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Ulaşımın kalbi sayılan bu bölgede kar yağışına ek olarak görülen hafif sis, görüş mesafesini yer yer düşürerek trafiği yavaşlattı. Özellikle viyadükler ve tünel girişlerinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ve kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kalıyor.

Bolu’da dün gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde de etkisini gösterdi. Sabah saatleri itibarıyla yağış hafif şekilde devam ederken, bölgede sis de etkili olmaya başladı.

Özellikle D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinde yer yer düşüşler yaşandı. Güzergahı kullanan sürücüler, kar ve sisin etkisiyle yolda kontrollü bir şekilde ilerliyor. Karayolları ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

