Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Türkiye’nin en kritik ulaşım noktalarından biri olan Bolu Dağı güzergahında dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Ulaşımın kalbi sayılan bu bölgede kar yağışına ek olarak görülen hafif sis, görüş mesafesini yer yer düşürerek trafiği yavaşlattı. Özellikle viyadükler ve tünel girişlerinde etkili olan hava muhalefeti nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ve kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kalıyor.