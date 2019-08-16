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Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde geçen araç sayısı belli oldu!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 12 günlük sürede, 1 milyonun üzerinde aracın geçiş yaptığı bildirildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:14
Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde geçen araç sayısı belli oldu!

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliğinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 3-14 Ağustos tarihlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara yönüne 648 bin 205, İstanbul yönüne ise 360 bin 988 bin olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 193 araç geçti.

62 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatili süresinde, Bolu'da 22 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Bayram tatili boyunca Bolu Emniyet Müdürlüğü ve kara yolları ekipleri tarafından güzergahlarda ek tedbirler alındı, denetimler sıklaştırılarak tatilcilerin rahat bir şekilde güzergahı kullanmaları sağlandı.

Otoyolda pazar günü yoğunluk bekleniyor

Kara yolları ekipleri, Kurban Bayramı tatili için özellikle İstanbul'dan yola çıkanların bir kısmının bayramın bitmesiyle dönüş yaptığını belirterek, bazılarının ise dönüşlerini pazar gününe göre planlamasına nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminin İstanbul yönünde yoğunluk olmasının beklendiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:14
  1. Ankara
  2. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği
  3. Kurban Bayramı
  4. Anadolu Otoyolu
  5. Bolu Dağı Tüneli
  6. İstanbul

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