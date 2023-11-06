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Ekonomi Bolu Dağı Tünelinde yeni dönem
Ekonomi

Bolu Dağı Tünelinde yeni dönem

Yeniakit Publisher
2023-11-06 14:36:00 -
Bolu Dağı Tünelinde yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi, Ankara istikametinde 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatılan 23 kilometrelik yolda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli’nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirterek, “Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılmıştır” dedi.

Depreme karşı özel önlem alındı

Uraloğlu, “3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, 5 genleşme derzi değişimi yapıldı. Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağı açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

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