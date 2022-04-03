Bolu Dağı Tüneli açık mı? Anadolu Otoyolu trafiğe kaplı mı? D 100’e ulaşım nereden veriliyor?
Son dakika haberi: Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi. Toprağın yola kaymasının ardından tünel Ankara ve İstanbul yönlerinde araç geçişine kapatıldı. Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nde açık güzergahlar hangileri? Bolu Dağı İstanbul istikametinde Abant’tan mı sağlanıyor? Ankara istikametinde D 100’e nereden aktarılacak?
Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldı.
TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
D 100’e ulaşım nereden sağlanıyor?
Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılacaktır." idadeleri kullanıldı.