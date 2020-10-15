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Aktüel Bolu Dağı geçişinde yol bakımı yoğunluğu
Aktüel

Bolu Dağı geçişinde yol bakımı yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 00:41:42 -
Bolu Dağı geçişinde yol bakımı yoğunluğu

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimindeki viyadüklerde başlatılan derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle trafiğin yönlendirildiği D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu oluştu.

Kara yolları ekiplerince yapılan tünel viyadükleri derz yenileme ve bakım çalışması nedeniyle otoyolun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.

Otoyolun Ankara yönüne seyreden tüm araçlar, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi.

Kaynaşlı Gişeleri'nden çıkış yaparak Bolu Dağı geçişini kullanan araçlar, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ağır tonajlı araçlardan bazılarının Bolu Dağı'nın Ankara istikametinde sol şeritten seyretmesi ve dik rampalar ile virajlı kesimlerde yavaş seyretmesi nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Polis ekipleri, trafik akışında herhangi bir aksilik yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Araç yoğunluğu, araçların Abant Gişeleri'nden tekrar Anadolu Otoyolu'na giriş yapmasıyla sona eriyor.

Bölgedeki yoğunluğunun otoyoldaki çalışma nedeniyle zaman zaman yaşanabileceği vurgulandı.


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