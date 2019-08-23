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Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461 milyonluk borcun detaylarını açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın çağrısı üzerine belediyeye ait 461 milyonluk borcun detaylarını açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:07
Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461 milyonluk borcun detaylarını açıkladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın çağrısı üzerine belediyeye ait 461 milyonluk borcun detaylarını açıkladı.


AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, dün yaptığı basın toplantısında Başkan Özcan’ın belediyeye ait 461 milyonluk borcu kalem kalem açıklamasını istedi. Doğanay’ın çağrısı üzerine yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda Başkan Özcan, 461 milyon liralık borcun ayrıntılarını tek tek kamuoyu ile paylaştı. Başkan Özcan, “İller Bankası’na 177 milyon lira, özel bankalara 58 milyon lira, SSK ve Vergi Dairesi’ne yeni yapılandırıldığı halde 7,8 milyon lira, Kültür Varlıkları Fonu’na yıllardır ödenmeyen 6,8 milyon lira, Milli Emlak’a takaslar vesaire hariç toplam 4 milyon lira, müteahhitlerin emanette bekleyen 10,5 milyon lira, belediyenin üye oldukları birliklere 8 milyon lira borcumuz var. Orman fidanlığıyla ilgili 20 milyon lira borcumuz var. Karşılığında bina yapma sözümüz var, önümüzdeki hafta bu binayı yapmaya başlıyoruz. Müteahhit Cuma günü malzemelerini getirip çalışmaya başlayacak. Biz sadece vatandaşa değil devlete verdiğimiz sözü de yerine getiriyoruz. Müteahhitlere 5 Nisan itibariyle güncel 92 milyon lira, emekli kesintilerine 11 milyon lira, sair borçlara 34 milyon lira ve şirkete 32 milyon lira borcumuz var. Toplamda 461,1 milyon lira borcumuz var” dedi.


“Eski belediye başkanı itiraz etmiyor”


Belediyenin borcuyla ilgili AKP İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın yaptığı eleştirilere cevap veren Başkan Özcan, “Şimdi size soruyorum, eski belediye başkanı çıkıp bu borca itiraz etti mi? Ben bunu açıklayalı yaklaşık 4 ay oldu. Alaaddin bey bir gün çıkıp ‘Yok canım öyle bir borç nereden çıktı’ dedi mi? Seçim öncesinde Alaaddin Yılmaz bizim borcumuz şu kadar dedi de ben onun üzerine mi koydum? Ya hu 15 yıldır Bolu’yu yöneten eski belediye başkanı itiraz etmiyor sen niye ediyorsun?” diye konuştu.


“Toplam borcumuzu 67 milyon lira azalttık”


Seçim sonrası 4 buçuk ayda belediyenin ödediği borcu açıklayan Özcan, "İller Bankası’na 18,8 milyon lira payımızdan kesmiş. 45 milyon 230 bin lira bugün itibariyle piyasaysa nakit ödeme yapmışız. 2,9 milyon müteahhitlerle anlaşarak borcuna indirim yapmış, şartsız bağış yapmışlar belediyeye. Yani toplam borcumuzu 67 milyon lira azaltmışız. Tabi bunu yaparken şunu da söyleyeyim benim önceliğim belediye çalışanları olacak demiştim. Belediye çalışanlarına beş kuruş borcumuz yok. Bir kuruş alacağım var diyen, ikramiye veya maaş varsa canlı yayına bağlanıp söyleyebilir.” ifadelerini kullandı.


“44 milyon lira alacağımız var”


Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin alacakları ile ilgili de 44 milyon lira alacakları olduğunu söyleyerek, “Bu rakamın yarısından fazlası alınamaz durumda. Şuan 6-7 civarında bir tahsilatımız olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:07
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