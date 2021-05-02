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Ekonomi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:27:00 -
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre 2547  sayılı  Kanun’un  Ek  38.  maddesi  uyarınca  belirlenen  %20’lik  kota  kapsamında  başvuru  yapılabilecek  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrosu bulunmamaktadır. Profesör ve Doçent kadroları için adaylar istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edecektir.

Başvuru  süresi  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  on  beş  (15)  gündür.  Başvurular  25.05.2021 tarihine kadar şahsen  veya  posta  ile  yapılacak  olup,  süresi  içinde  yapılmayan başvurular  ve  eksik  belge  ile  yapılacak  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak birime  ulaşması  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  Yurtdışından  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.

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