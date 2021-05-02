Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Profesör ve Doçent kadroları için adaylar istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edecektir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular 25.05.2021 tarihine kadar şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ