0553 313 94 23

Bolton, İran krizi için İsrail’e geldi

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile yaşanan krizi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e geldi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:35
Bolton, İran krizi için İsrail’e geldi

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile yaşanan krizi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e geldi.


ABD ve İran arasındaki gerginlik, İran’ın ABD’nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesiyle tırmandı. ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ve Rusya’da temaslar yapacağını açıkladı. Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e geldi.


Pazartesi günü İsrailli mevki’idaşı Meir Ben-Şabbat ve Rus mevki’idaşı Nikolay Patruşev ile bir araya gelecek olan Bolton, İran ve Suriye ile ilgili ortak siyasi çizgileri belirleme amaçlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ancak toplantı kararı, ABD’ye ait İHA’nın İran tarafından düşürülmesinden önce alınmıştı.


ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Haziran’da G-20 Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    1. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi
    2. Devrilen traktörün altında kalan kadın..
    3. 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan..
    4. Sağanak yağış altındaki yaralılara..
    5. Binali Yıldırım'ın hemşehrileri..
    6. Yüzleri boyanan minikler ebru sanatı..
    7. Başkan Bıyık, CHP meclis grubuna..
    8. Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten..
    9. Başkan Şerifoğulları, afet..
    10. Hemşehrileri Yıldırım'a destek için..
    11. 'Anadolu İstanbul için seferber'
    12. Muhtarlık kavgasında kan döküldü! Ölü..
    13. Ağrı’da Finansal Okuryazarlık ve..
    14. Türk Hava Yolları ve LOT Hava Yolları..
    15. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’ndan..
    16. İtfaiye tatbikatı nefes kesti
    17. 150 yıl hapisle aranan zanlı,..
    18. Kontrolden çıkan otomobil midibüse..
    19. Başkan Alim Işık: Germiyan Beylik..
    20. Avrupa, İran’da çözüme çağırıyor
    21. Kasımpaşa Spor Kulübü, 'start'..
    22. Kasımpaşa, 2 Temmuz’da sahaya iniyor
    23. Tekman’da köyde çıkan yangın korkuttu
    24. Alanya’da sürat teknesinin çarptığı..
    25. İki grup arasında silahlı 'saman'..
    26. Myanmar hükümeti Müslüman Rohinya..
    27. Anadolu Efes'ten Motum'a veda
    28. Melikgazi Belediye Başkanı..
    29. GÜNCELLEME - İşten çıkarılınca iki iş..
    30. Kars'ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 1..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!