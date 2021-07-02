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Dünya Bolsonaro'dan şok eden tehdit: Bu olursa koltuğu bırakmam
Dünya

Bolsonaro'dan şok eden tehdit: Bu olursa koltuğu bırakmam

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, seçimlerde hile yapılması durumunda koltuğunu bırakmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 12:39:00 -
Bolsonaro'dan şok eden tehdit: Bu olursa koltuğu bırakmam

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede durumu ciddiye almadığı, halkı yanlış yönlendirdiği ve çok daha fazla insanın ölmesine yol açtığı gerekçesiyle bu konudaki adımları halihazırda Senato'da soruşturulan Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya bir kesim tarafından istifa çağrıları yapılıyor.

Ancak Bolsonaro'nun, yolsuzluk davalarında verilen kararların iptalinin ardından yeniden aday olmasının önü açılan eski solcu lideri Luiz Inacio Lula da Silva'nın önde götürmesi beklenen Ekim 2022 başkanlık seçimleriyle ilgili son açıklaması, Brazilya'da da ABD'de son seçimde yaşananların tekrarlanabileceğinin sinyalini verdi.

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Bolsonaro, seçimde kaybetmesi halinde görevi elbette ki devredeceğini ama hile yapılmışsa koltuğu bırakmayacağını açıkladı.

Bolsonaro'nun 2018'de göreve geldiğinden beri ülkede seçmen hileleri yapıldığına dair ortaya attığı iddialar, aşırı sağcı başkanın, 'siyasi idolü' olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın izinden gidebileceğinin habercisi olarak yorumlanıyordu.

Zira Bolsonaro, Trump'ın geçen yılki seçim kaybetmesinin ardından hile yapıldığını söylemesi ve destekçilerinin Kongre'yi basmasıyla devam eden olaylara desteğini açıklamıştı.

 

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