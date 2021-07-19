Bolsonaro taburcu edilir edilmez gazetecileri fırçaladı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. Hastane çıkışı açıklamalarda bulunan Bolsonaro gazetecileri fırçalamayı da ihmal etmedi.
Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz'da başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırılmış, ardından 15 Temmuz'da Sao Paulo'daki Vila Nova Star Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Yarın çalışmaya başlayacak
Bolsonaro'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirilerek, hastaneden doğruca Congonhas Havaalanına gittiği ve oradan başkent Braslia'ya geçeceği aktarıldı.
Hastaneden çıkarken açıklama yapan Bolsonaro, yarın görevine döneceğini açıkladı.
Gazetecilere kızdı
Gazetecileri gerçek olmayan bilgileri yaymaklar suçlayan Bolsonaro, "Siz basında genellikle bizim yapmadığımızı yayınlıyorsunuz. Bir kez daha devlet başkanlığını ülke için yaptığının tam tersini yayınlıyorsunuz" dedi.
Brezilya Devlet Başkanı, 2018'deki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramış, bağırsaklarından yaralanan Bolsonaro ölümden dönmüştü.