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Aktüel Bolsonaro, Kovid-19 nedeniyle yeni sokağa çıkma yasaklarını "delilik" olarak nitelendirdi
Aktüel

Bolsonaro, Kovid-19 nedeniyle yeni sokağa çıkma yasaklarını "delilik" olarak nitelendirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:56:13 -
Bolsonaro, Kovid-19 nedeniyle yeni sokağa çıkma yasaklarını "delilik" olarak nitelendirdi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede evde kalma önlemlerini eleştiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkelerin yeniden benzer tedbirler almasını "delilik" olarak nitelendirdi.

Al Jazeera'nin haberine göre, Bolsonaro, Kovid-19'un ikinci dalgasını kontrol altına almak için birçok ülkenin sokağa çıkma yasağı gibi önlemlere başvurmasının "delilik" olduğunu belirterek, Sao Paulo eyaletinde klinik teste tabi tutulan Çin'in Kovid-19 aşı adayına karşı sert dille karşı çıktı.

Jair Bolsonaro, "Sevgili Sao Paulo Valisi (Joao Doria), heyecanını anlıyorum ama hiç kimse zorla bir aşı almayacak. Başka bir tane bul. Hükümet benim, para halkın, benim değil. Sizin aşınızı satın almayacağım. Aşınızı satın alacak başka birini bulun." ifadelerini kullandı.

- Vaka sayılarındaki yükseliş

Birçok Batı ülkesi ve Latin Amerika'nın bazı kesimlerinde Kovid-19 günlük vaka sayıları geçen haftalarda yükselişe geçmişti.

ABD dışında birçok ülke yönetimi, salgını kontrol altına almak için daha katı önlemlere başvurmaya başlamıştı.

Temmuzun başında Kovid-19'a yakalanan Bolsonaro, temmuz sonuna doğru art arda yaptırdığı testlerin negatif çıkması üzerine hastalığı atlattığını açıklamıştı.

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