Bolonez sos tarifi | Bolonez sos nasıl yapılır?

Bolonez sos tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane büyük boy kuru soğan (yemeklik, ince doğranmış), 1 tane havuç (rendelenmiş), 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kekik, 150 gram dana kıyma, 1 tane defne yaprağı, 2 tane büyük boy domates (etli ve sulu) (rendelenmiş), 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz

Bolonez sos nasıl yapılır?

Öncelikle zeytinyağını geniş bir tavada kızdırmanız gerekir. Daha sonra doğranmış kuru soğan ve havuçları hafif bir renk alana kadar sotelemeye başlayın.

Sarımsak, domates salçası, kekik ve dana kıymayı da ilave ettikten sonra soteleme işlemini renk alıp suyunu çekene kadar sürdürmeniz gerekir.

Domates rendesi ve defne yaprağını ekledikten sonra kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar pişirmelisiniz. Dibinin tutmaması için aralarda karıştırmayı unutmayın.

Suyunu çeken sos karışımından defne yaprağını alın.

Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ekleyerek tatlandırdığınız sosu sıcak olarak makarnayla buluşturabilirsiniz. Afiyet olsun…