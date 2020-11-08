  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Arce, Biden'ın seçilmesi nedeniyle ümitli
Aktüel

Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Arce, Biden'ın seçilmesi nedeniyle ümitli

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:54:34 -
Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Arce, Biden'ın seçilmesi nedeniyle ümitli

BUENOS AIRES (AA) - Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Luis Arce, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek, yeni hükümetiyle iki ülke arasında iyi ilişkiler öngördüğünü belirtti.

Arce, devlet başkanlığı yemini etmesinden kısa süre önce Twitter hesabından ABD seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in demokratik şekilde seçildiğini belirten Luis Arce, "Yeni hükümetle halklarımızın refahına dönüşen iyi ilişkileri öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales'in 2008'de ABD büyükelçisini ülkesinden kovmasından bu yana ikili ilişkilerin devam etmesine rağmen her iki ülkede de büyükelçi bulunmuyor.

Bolivya'da 18 Ekim'deki seçimleri yüzde 55 oy alarak ilk turda kazanan Luis Arce, daha önce Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizme Doğru Hareketi Partisinden (MAS) aday olmuş ve adaylığını da Morales duyurmuştu.

Evo Morales, kendisini istifaya götüren sürecin ABD tarafından desteklendiğini birçok kez belirtmişti.

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap
Gündem

Biden'ı kutlayan Kılıçdaroğlu'na bomba cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de Başkan seçilen Joe Biden'ı kutlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çarpıcı bir ceva..
Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu
Korona Virüs

Tarih verdi! İsmail Küçükkaya’nın son durumu

Koronavirüse yakalanan İsmail Küçükkaya sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’
Dünya

Biden’in seçilmesinden sonra Türkiye’den flaş açıklama! ‘Gereğini yaparız’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir depremi ve ABD seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay