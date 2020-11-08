Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Arce, Biden'ın seçilmesi nedeniyle ümitli

BUENOS AIRES (AA) - Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Luis Arce, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik ederek, yeni hükümetiyle iki ülke arasında iyi ilişkiler öngördüğünü belirtti.

Arce, devlet başkanlığı yemini etmesinden kısa süre önce Twitter hesabından ABD seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in demokratik şekilde seçildiğini belirten Luis Arce, "Yeni hükümetle halklarımızın refahına dönüşen iyi ilişkileri öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales'in 2008'de ABD büyükelçisini ülkesinden kovmasından bu yana ikili ilişkilerin devam etmesine rağmen her iki ülkede de büyükelçi bulunmuyor.

Bolivya'da 18 Ekim'deki seçimleri yüzde 55 oy alarak ilk turda kazanan Luis Arce, daha önce Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizme Doğru Hareketi Partisinden (MAS) aday olmuş ve adaylığını da Morales duyurmuştu.

Evo Morales, kendisini istifaya götüren sürecin ABD tarafından desteklendiğini birçok kez belirtmişti.

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

