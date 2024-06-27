Bolivya’nın 15 Temmuz’u Halk darbeye direndi kazandı! Darbeci generaller tutuklandı

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da ağır silahlı askerler ve zırhlı araçlar, başkent La Paz'ın merkezindeki devlet binalarının bulunduğu Plaza Murillo’da toplandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Bolivya'daki askeri darbenin lideriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapısında karşı karşıya geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Darbeci askerler, meydanın çevresinde toplanan darbe karşıtı göstericilere karşı gaz bombaları kullandı.

Basın açıklaması yapan Bolivya Devlet Başkanı Arce, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" dedi.

Hükümeti destekleyen ülkelere teşekkür eden Arce, "Bize destek olan kardeş ülke devlet başkanlarını selamlıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan belediye başkanlarına, valilere ve polis müdürlerine teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan halkımızı selamlıyoruz" diye konuştu.

Arce, general Zuniga'yı görevden aldığını ve orduya yeni komutanlar atadığını da duyurdu. Arce'nin görevlendirdiği Bolivya ordusunun yeni komutanı Jose Wilson Sanchez de "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum" açıklamasını yaptı.

BARİKAT KURULDU

Hükümet çalışanları başkanlık sarayının içinde barikat kurduğu öğrenildi.

ASKERLER GERİ ÇEKİLDİ

Darbe karşıtı göstericilerin meydana girmesi ve Sanchez'in çekilme emrinin ardından askerler, Plaza Murillo Meydanı'nı terk etti. Bolivya televizyonları askerlerin kışlalara döndüğü görüntüleri yayınladı.

Askerlerin çekilmesinin ardından Devlet Başkanı Arce de meydana çıkarak, halkı selamladı. Arce daha sonra balkona çıkarak konuşma yaptı.

GÖZALTINA ALINDI

Bolivya'da Luis Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alındı.

Bolivya basınında çıkan haberde, darbe girişimini yönetmekle suçlanan Zuniga'nın, Genelkurmay Başkanlığı karargahından çıktıktan sonra gözaltına alındığı, ardından polis aracıyla savcılığa götürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan başsavcılık, darbe girişimi iddiaları ve yaşanan olaylara ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SOLCU HÜKÜMETE AMERİKANCI DARBE Mİ

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRIC, daha sonra Güney Afrika'nın da katılmasıyla BRICS haline geldi. Bolivya yönetimi, Gazze nedeniyle Kasım’da İsrail ile ilişkiyi kesmiş, BRICS üyeliği için girişim başlatmıştı.

Darbe girişimine liderlik eden Genelkurmay Başkanı General Zuñiga ise geçtiğimiz günlerde ordunun Evo Morales'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde iktidara gelmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Amerikan destekli darbe girişiminin yaşandığı öğrenildi.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Bolivya eski Cumhurbaşkanı Evo Morales, "Darbe karşısında demokrasiyi savunmak için Ulusal Seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ

Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi. Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü. Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi.

GREV İLAN EDİLDİ

Bolivya sendika konfederasyonu darbeye karşı derhal geçerli olmak üzere süresiz genel grev ilan etti. Tüm işçi ve köylü sendikalarını içeren Merkezi Obrera Bolivyana, aynı zamanda darbeyi püskürtmek için işçileri ve toplumsal hareketleri başkent La Paz'a saldırmak üzere harekete geçiriyor.

Bolivya’da askerler darbe yapmak için harekete geçti. Silahlı kuvvetlere bağlı bir ekip, ülkenin yönetimsel başkenti olan La Paz’daki hükümet sarayını kuşattı. Darbe girişiminin başını çeken komutan Zuniga gözaltına alındı. Halkın tepkisi ve devlet başkanının teslim olmamasıyla askeler geri çekildi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da ağır silahlı askerler ve zırhlı araçlar, başkent La Paz'ın merkezindeki devlet binalarının bulunduğu Plaza Murillo’da toplandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Arce, "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Bolivya'daki askeri darbenin lideriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapısında karşı karşıya geldi.

Darbeci askerler, meydanın çevresinde toplanan darbe karşıtı göstericilere karşı gaz bombaları kullandı.

Basın açıklaması yapan Bolivya Devlet Başkanı Arce, "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Askerler, derhal çekilmeli ve görevlerinin başına dönmelidir. Demokrasiye ve anayasaya saygı duymalarını istiyorum" dedi.

Hükümeti destekleyen ülkelere teşekkür eden Arce, "Bize destek olan kardeş ülke devlet başkanlarını selamlıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan belediye başkanlarına, valilere ve polis müdürlerine teşekkür ediyoruz. Demokrasiye sahip çıkan halkımızı selamlıyoruz" diye konuştu.

Arce, general Zuniga'yı görevden aldığını ve orduya yeni komutanlar atadığını da duyurdu. Arce'nin görevlendirdiği Bolivya ordusunun yeni komutanı Jose Wilson Sanchez de "Cadde ve meydandaki tüm askerlere ve personele birliklerine dönmelerini emrediyorum" açıklamasını yaptı.

SOLCU HÜKÜMETE AMERİKANCI DARBE Mİ

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRIC, daha sonra Güney Afrika'nın da katılmasıyla BRICS haline geldi. Bolivya yönetimi, Gazze nedeniyle Kasım’da İsrail ile ilişkiyi kesmiş, BRICS üyeliği için girişim başlatmıştı.

Darbe girişimine liderlik eden Genelkurmay Başkanı General Zuñiga ise geçtiğimiz günlerde ordunun Evo Morales'in gelecek yıl yapılacak seçimlerde iktidara gelmesine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Amerikan destekli darbe girişiminin yaşandığı öğrenildi.

GREV İLAN EDİLDİ

Bolivya sendika konfederasyonu darbeye karşı derhal geçerli olmak üzere süresiz genel grev ilan etti. Tüm işçi ve köylü sendikalarını içeren Merkezi Obrera Bolivyana, aynı zamanda darbeyi püskürtmek için işçileri ve toplumsal hareketleri başkent La Paz'a saldırmak üzere harekete geçiriyor.

ELON MUSK'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Latin Amerika'nın zengin yeraltı kaynaklarına sahip ülkesi Bolivya'da 2019 yılında sosyalist Devlet Başkanı Evo Morales'i deviren ABD destekli askeri darbe ile Tesla, Space X gibi teknoloji şirketlerinin CEO'su Elon Musk arasında bağlantı olduğu iddiası gündeme gelmişti.

2020 yılında bir sosyal medya kullanıcısının "ABD yönetiminin sen lityum alabilesin diye Bolivya'da Evo Morales'e darbeyi organize etmesi halkın çıkarına değildi" demesi üzerine Musk ise "Kime istiyorsak darbe yaparız. Aş bunları" karşılığını vermişti.

"İSTİKRAR ORTAMININ YENİDEN TESİS EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’daki darbe girişimi sonrası kınama mesajı yayınlandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya’da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz."

DÜNYADAN KINAMA MESAJLARI

Venezuela lideri Maduro, “Faşizme hayır” diyerek Bolivya’daki darbe girişimini kınadı.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell “Avrupa Birliği, Bolivya’daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik olarak seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü girişimi kınar ve seçilmiş hükümetle ve Bolivya halkıyla dayanışmasını ifade eder” açıklamasını yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez “Bolivya Hükümetine ve halkına desteğimizi ve dayanışmamızı gönderiyoruz ve onları demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz” dedi.