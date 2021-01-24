Bolivya’dan Filistin çıkışı: Siyonist rejim yargılanmalı

Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı David Choquehuanca'nın Filistin’e destek mesajında, “Siyonist rejimin sivillere, kadınlara ve çocuklara karşı işlediği suçlar unutulmamalı, aksine emsal teşkil edecek şekilde yargılanmalıdır'' ifadeleri yer aldı.

Filistin yeniden doğacak

İsrail işgal rejiminin yargılanması gerektiğini söyleyen Choquehuanca, “Umutlarla dolu bir kucaklama ve selamlamayla; Filistin yeniden doğacak. Tüm dayanışmamızı, saygımızı ve Filistin halkının davasıyla özdeşleşmemizi And Dağları’ndan ifade etmek istiyoruz. Uluslararası toplum bu onurlu, cesur ve savaşan insanlara karşı işlenen haksızlıkları düzeltme yükümlülüğüne sahiptir'' dedi.

Bu ışık sönmeyecek

Bolivya Devlet Başkanı Yardımcısı ayrıca şunları söyledi:

Filistin halkının toprağını, huzurunu ve hürriyetini yeniden kazanma mücadelesindeki ışığını ve iradesini hiçbir güç söndüremeyecek. Filistin halkı her zaman hüviyetine, tarihine, kültürüne ve toprağına sahip çıkmıştır.

Bu yeni dönemde işgal sona ermeli, Filistinli mülteciler sorunu adaletle çözülmeli, Gazze Şeridi’nin uğradığı savaş, müdahale ve sürekli çatışmalar sona ermeli. Dünya halklarının Filistin halkının mücadelesini her zaman destekleyecektir.

Yaşa Filistin!