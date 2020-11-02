  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolivya Devlet Başkanından Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı
Aktüel

Bolivya Devlet Başkanından Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 04:14:08 -
Bolivya Devlet Başkanından Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

BUENOS AIRES (AA) - Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimleri ilk turda kazanan Luis Arce Catorca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Bolivya'da 8 Kasım'da Devlet Başkanlığı görevini üstlenmesi planlanan Arce, can ve mal kaybına sebep olan deprem sebebiyle Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma mesajı verdi.

Arce, açıklamasında "Şehirleri sarsan depremin sebep olduğu üzücü zamanda dayanışma içinde olduğumuz Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi özgürlüğün sonu Şeyma Subaşı'yı bu hale getirdi!
Gündem

Laikçi özgürlüğün sonu Şeyma Subaşı'yı bu hale getirdi!

“Batıda ne görürsen al, isterse içinde necaset olsun önemli değil” şeklindeki laikçi özgürlük söylemi sonunda insanları ruhsuz birer psikopa..
İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı
Medya

İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan sunucu İkbal Gürpınar'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi oğlu paylaştı.

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’
Yaşam

Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar! ‘Yatağa işedim diye sırf…’

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş eski Türkiye’nin yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay