  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bölgeye geldiler! Rus ordusu böyle görüntülendi
Dünya

Bölgeye geldiler! Rus ordusu böyle görüntülendi

Dağlık Karabağ görevi için Ermenistan'a gelen Rus ordusunun video görüntüleri yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:23:00 -

Dağlık Karabağ'daki görev için 400 Rus askerinden oluşan bir birim Çarşamba günü Ermenistan'a geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Ermenistan’ın Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine boyun eğmesinden sonra Dağlık Karabağ anlaşması gereği Rus askerleri bölgeye konuşlanacak.

Ermenistan'a gelen Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yeni gönderilen askerleri ve askeri teçhizatlarını ülke içine inişini gösteren video görüntüleri Çarşamba günü yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Hakan Atilla iddiası yalanlandı
Ekonomi

Hakan Atilla iddiası yalanlandı

Borsa İstanbul (BIST) Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden istifa ettiği iddiaları yalanlandı.
Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar
Yaşam

Kendisini vurmak için hazırlanan kocasını görüntüledi! Korkunç anlar

Karaman’da, çocuklarını görmek için gittiği evinde boşanma davası süren eşi Hakan Karharman (30) tarafından tüfekle bacağından vurulan Özgen..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay