Bölgeye geldiler! Rus ordusu böyle görüntülendi
Dağlık Karabağ görevi için Ermenistan'a gelen Rus ordusunun video görüntüleri yayınlandı.
Dağlık Karabağ'daki görev için 400 Rus askerinden oluşan bir birim Çarşamba günü Ermenistan'a geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Ermenistan’ın Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine boyun eğmesinden sonra Dağlık Karabağ anlaşması gereği Rus askerleri bölgeye konuşlanacak.
Ermenistan'a gelen Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yeni gönderilen askerleri ve askeri teçhizatlarını ülke içine inişini gösteren video görüntüleri Çarşamba günü yayınlandı.