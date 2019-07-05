Bölgesel Amatör Ligin 10’uncu yılı

2010-2011 sezonunda kurulan Bölgesel Amatör Ligin 2019-2020 sezonu ile 10’uncu yılı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne her sene katılan takım sayılarında artış devam ediyor. 2019-2020 Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de 81 ilden 160 takım temsil edecek.

2010-2011 sezonunda ilk kez düzenlenen Bölgesel Amatör Ligi’ne katılan takım sayısı 143’tü. 143 takımla başlayan Bölgesel Amatör Lig,2011-2012 futbol sezonunda 152 takım, 2012-2013 futbol sezonunda 155 takım, 2014-2015 futbol sezonunda 149 takım, 2015-2016 futbol sezonunda 157 takım, 2016-2017 futbol sezonunda 156 takım, 2017-2018 futbol sezonunda 159 takım ve 2018-2019 futbol sezonunda 151 takım mücadele etti. Bölgesel Amatör Ligi’nde 10’uncu sezonu yaşanırken, geçen 9 sezonda Kayseri’yi Kayseri Şekerspor (5 yıl) Kayseri Yolspor (5 yıl), Talasgücü Belediyspor (5 yıl),Hacılar Erciyesspor (2 yıl) ve Kocasinan Şimşekspor takımları temsil etti. 2015-2016 sezonunda Kayseri’yi BAL’da 3 takım temsil etmemişti. 2019-2020 sezonunda ise Kayseri’yi Bölgesel Amatör Ligde Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor temsil edecek.

Kayseri’yi şimdiye kadar temsil eden takımlar şu şekilde;

2010-2011 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor

2011-2012 Sezonunda: Kayseri Şekerspor- Talasgücü Belediyespor

2012-2013 Sezonunda: Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor

2013-2014 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor-Kayseri Yolspor

2014-2015 Sezonunda: Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor

2015-2016 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor

2016-2017 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Talasgücü Belediyespor

2017-2018 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Talasgücü Belediyespor

2018-2019 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor

2019-2020 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor-Yahyalıspor