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Bölgesel Amatör Ligin 10’uncu yılı

2010-2011 sezonunda kurulan Bölgesel Amatör Ligin 2019-2020 sezonu ile 10’uncu yılı.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:20
Bölgesel Amatör Ligin 10’uncu yılı

2010-2011 sezonunda kurulan Bölgesel Amatör Ligin 2019-2020 sezonu ile 10’uncu yılı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne her sene katılan takım sayılarında artış devam ediyor. 2019-2020 Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de 81 ilden 160 takım temsil edecek.


2010-2011 sezonunda ilk kez düzenlenen Bölgesel Amatör Ligi’ne katılan takım sayısı 143’tü. 143 takımla başlayan Bölgesel Amatör Lig,2011-2012 futbol sezonunda 152 takım, 2012-2013 futbol sezonunda 155 takım, 2014-2015 futbol sezonunda 149 takım, 2015-2016 futbol sezonunda 157 takım, 2016-2017 futbol sezonunda 156 takım, 2017-2018 futbol sezonunda 159 takım ve 2018-2019 futbol sezonunda 151 takım mücadele etti. Bölgesel Amatör Ligi’nde 10’uncu sezonu yaşanırken, geçen 9 sezonda Kayseri’yi Kayseri Şekerspor (5 yıl) Kayseri Yolspor (5 yıl), Talasgücü Belediyspor (5 yıl),Hacılar Erciyesspor (2 yıl) ve Kocasinan Şimşekspor takımları temsil etti. 2015-2016 sezonunda Kayseri’yi BAL’da 3 takım temsil etmemişti. 2019-2020 sezonunda ise Kayseri’yi Bölgesel Amatör Ligde Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor temsil edecek.


Kayseri’yi şimdiye kadar temsil eden takımlar şu şekilde;


2010-2011 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor


2011-2012 Sezonunda: Kayseri Şekerspor- Talasgücü Belediyespor


2012-2013 Sezonunda: Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor


2013-2014 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor-Kayseri Yolspor


2014-2015 Sezonunda: Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor


2015-2016 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor


2016-2017 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Talasgücü Belediyespor


2017-2018 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Talasgücü Belediyespor


2018-2019 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor


2019-2020 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor-Yahyalıspor

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:20
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