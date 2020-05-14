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Spor

Bölgesel Amatör Lig 18 Temmuz’da başlıyor

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları 18 Temmuz’da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:55:03 -
Bölgesel Amatör Lig 18 Temmuz’da başlıyor

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları 18 Temmuz’da başlayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının başlama tarihi 18 Temmuz 2020 olarak açıklandı. BAL’da 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, lige deplasmanda Yeşilova maçı ile başlayacak. Yunusemre Belediyespor Sandıklıspor, Gönen Belediyespor, Bergama Belediyespor maçları ile ligi tamamlayacak. Yunusemre Belediyespor ligde 23.hafta sonunda 52 puan ile 2. sırada yer alıyor.

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