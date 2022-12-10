Bölgenin en büyük güneş enerji sistemini kurdu! Dışa bağımlılığı bitirecek

Yenilenebilir enerji kaynakları denilince akla ilk olarak güneş enerjisinin geldiğini ifade eden iş adamı Fatih Gündüz, Giresun’da güneş enerjisi konusunda Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerinin şanslı olduğunu söyledi. Gündüz "Çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz.

Uluslararası Güneş Enerji Topluluğunun (GÜNDER) yaptığı bir araştırmaya göre, güneşlenme süresinin çok yüksek olduğu bir ülkeyiz. Giresun’da da bu anlamda Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri güneş enerjisi için uygun yerlerdir. Her güneş enerji tarlaları kurulamıyor, kurusa da yüksek verim elde edilemeyebiliyor. Keskin güneş ışığı alması gerekiyor. Belirli ölçümlere ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.

Giresun’un Alucra ilçesinde 4 yılda tamamladıkları güneş enerji santralinde 8 bin panelle yıllık 4 milyon milyon kw/h enerji üreteceklerini aydeden Gündüz, “Yaklaşık 4 yıl önce çalışmalara başlanan proje şuanda tamamen tam kapasite ile enerji üretimine başladı.

İlçemize yaptığımız bu yatırımla Karadeniz Bölgesi'nde bu büyüklükte ilk güneş enerji tesisi olması bizi çok mutlu etti. 30 dönümden fazla olan arazi üzerine 8 bin adet panel ile tesisimizin kurulumunu tamamlayıp gerekli lisans belgelerini de alarak faaliyete geçirdik. Devletimizin üretime yönelik verdiği hibelerden istifade ettik.

Hizmete açtığımız bu tesiste ürettiğimiz 4 milyon milyon kw/h enerjiyi devlet aracılığıyla enerji şirketine satıyoruz. Bu yaklaşık 10 bin nüfuslu bir şehrin enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Dolayısıyla çevre dostu yenilenebilir enerji kaynağıyla hem ülkemiz enerji ihtiyacının dışardan sağlamamış oluyor hem de biz kazanmış oluyoruz” dedi.