Bölgeden dikkat çeken iddia: PYD/DSG'li teröristleri Mossad eğitiyor

İşgalci İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın PYD/DSG'li teröristlere eğitim verdiği iddia edildi.

Yerel kaynak El-Halbour, eğitim amacıyla 20 PYD-DSG'li teröristin, Mossad'ın eğitim kursuna katılmak için İsrail'e gittiğini öne sürdü.

https://southfront.org sitesi, yerel kaynak El-Halbour'a dayandırdığı haberinde, işgal devleti İsrail Ulusal İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın, uzun zamandır Suriye içindeki rejim karşıtı Kürt gruplarla yakından ilgilendiği belirtilerek, bu yakın ilişkinin boyutunun her geçen gün büyüdüğü dikkat çekildi. Haberde, çok sayıda YPG-DSG'li teröristin İsrail tarafından eğitildiği belirtildi.

Amaç, dostane bir istihbarat servisi kurmak

DSG'nin ana omurgasını oluşturan Halk Savunma Güçleri'ne ait 20 teröristin, Mossad'ın eğitim kursuna katılmak için İsrail'e gittiği dile getirilen haberde, seçilen terörsitlerin, DSG'nin düzenlediği birkaç testten geçirildiği ileri sürüldü.

Yerel bir kaynağın, “20 personel işgal altındaki Filistin'e transfer için hazırlık amacıyla Irak'ın kuzeyindeki Erbil şehrine transfer edildi.” şeklindeki sözlerine yer verilen haberde, iddia edilen işbirliği programının amacının, "İsrail'in YPG'nin kontrolü altında bulunan bölgelerde dostane bir istihbarat servisi kurmak isteği" olduğu ileri sürüldü.

İsrail-YPG İstihbarat Servisi'nin Mossad'a eleman toplayacağı ve İsrail'e Suriye ile ilgili konular hakkında bilgi vereceği ileri sürülen haberde, İsrail'de eğitim alacak 3 DSG'li terörist olarak Ali Muhammed Hasan, Riber Abdul Rezzak Ahmed ve Berkhdan Aziz Murad isimleri paylaşıldı.