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Gündem Bölgeden biraz önce haber geldi! Oruç Reis harekete geçti
Gündem

Bölgeden biraz önce haber geldi! Oruç Reis harekete geçti

Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj arama faaliyetlerinde bulunan gemisi Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:04:00 -
Bölgeden biraz önce haber geldi! Oruç Reis harekete geçti

Doğu Akdeniz’deki sismik arama ve sondaj faaliyetleri sonrası 13 Ağustos’ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi’ne gelen Oruç Reis, Antalya Limanı’ndan ayrıldı.

10 Ağustos’ta başlattığı araştırma faaliyetlerinin ardından her ay düzenli olarak bakımları yapılan Oruç Reis, mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı’na yanaşmıştı.

Bir haflık ikmalin ardından Oruç Reis yeniden denize açıldı. Körfez açıklarına devam eden gemi, burada beklemeye başladı.

Bir önceki demir attığı yerden oldukça uzağa giden Oruç Reis, görev beklediği kaydedildi.

3 bin 500 km’lik alan

Oruç Reis’in 10 Ağustos’ta başlattığı faaliyetlerde 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri topladığı öğrenildi.

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