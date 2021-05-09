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Gündem Bölgede terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 16 terörist öldürüldü
Gündem

Bölgede terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 16 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik olan Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, gün boyunca 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 21:10:00 -
Bölgede terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 16 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan İçişlieri Bakanlığı Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'de düzenlenen operasyonda 3 terörsitin etksiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

 

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Yorumlar

1905

vurun yiğitlerim vurun gün bugündür şahlanış günü akıllı bombalarla ezin başlarını kazanız mübarek zaferiniz daim olsun inşallah Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah
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Abc

Turkiye iraka pkk için suryeye Azerbaycan libyaya asker gönderiyoruz amma Filistine niçin asker gondermor?
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