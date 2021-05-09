Bölgede terör örgütü PKK'ya büyük darbe! 16 terörist öldürüldü
Terör örgütü PKK'ya yönelik olan Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek Operasyonu devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, gün boyunca 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan İçişlieri Bakanlığı Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'de düzenlenen operasyonda 3 terörsitin etksiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."