  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki
Ekonomik güven endeksi açıklandı
Rusya'dan kritik Türkiye adımı! Tarih verildi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünya Bölgede tehlikeli adım! Ruslar S-400'leri fırlattılar
Dünya

Bölgede tehlikeli adım! Ruslar S-400'leri fırlattılar

Rusya'nın Kırım'da a 20 uçak ve helikopter ile S-400'ler ile tatbikat yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 11:03:00 - 2021-06-29 11:05:39
Bölgede tehlikeli adım! Ruslar S-400'leri fırlattılar

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da 20 uçak ve helikopter ile S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin de yer aldığı denetim tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Rus ordusuna bağlı Karadeniz Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Su-24MP keşif uçağı, Su-27 ve Su-30 çok amaçlı avcı uçakları, Su-24M ön bombardıman uçakları, Mi-8 ve Ka-27 savaş helikopterlerinin yer aldığı denetimlerde, Güney Askeri Bölgesi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı S-400 ve Pantsir hava savunma sistemleri birlikleri de hazır bulundu.

Tatbikatta hava savunma kuvvetlerinin hazır olup olmadığı kontrol edildi.

Uçaklar düşük irtifalarda araziyi koruma görevi, S-400 ve Pantsir-S sistemleri ise "gerçek ateşleme olmadan" kontrol hedeflerine elektronik fırlatmalar gerçekleştirdi.

Karadeniz’de dün "Sea Breeze-2021" Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı başlamıştı.

Tatbikata NATO üyesi 30’dan fazla ülke katılıyor. 10 Temmuz’a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor. Söz konusu tatbikat, 1997’den beri her yıl düzenleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay