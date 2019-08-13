Bölgede sular durulmuyor: ABD bayrağı açıp ABD marşı söylediler!

Hong Kong’da sular durulmuyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarla halk, geri adım atmamakta kararlı.

Öte yandan Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda tansiyon düşmüyor. Protestolar nedeniyle uçuşlar bir kez daha askıya alındı.

ABD bayraklarıyla ABD marşı söylediler

Hong Kong'da demokrasiyi savunan protestocuların ABD bayrağı sallayıp ABD milli marşı söylediği görüntüler dikkat çekti. Çinli bazı sosyal medya kullanıcıları da bu görüntünün ABD’nin gösterilerde parmağı olduğuna dair kanıt içerdiğini söyledi.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor. Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.