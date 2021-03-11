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Dünya Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı Oramiral Philip Davidson, Çin'in Pasifik'te giderek daha "saldırgan" bir askeri varlık oluşturduğunu belirterek "ABD'nin kurallara dayalı uluslararası düzendeki liderlik rolünün yerini almak için emellerini hızlandırdıklarından endişeliyim. Bunu 2050 yılına kadar yapmak istediklerini söylüyorlardı; bu hedefi öne çekeceklerinden kaygılıyım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 12:22:00 -
Bölgede kriz her an patlak verebilir! "Liderliğimiz elden gidiyor" deyip duyurdu

ABD Kongresi'ne bilgilendirme yapan Philip Davidson, Çin'in saldırgan bir tutum benimsemediği takdirde bunca gücü bölgeye yerleştirmesinin anlamsız olacağını savundu.

Davidson, Pasifik'te milyarlarca dolarlık yeni silahlar için bütçe ayrılması gerektiğini belirterek, bunun Çin'e karşı caydırıcı bir etki oluşturulması için gerekliliğine dikkat çekti.

"En büyük stratejik tehdit"

Çin'i, "21'inci yüzyılda güvenliğe yönelik en büyük uzun vadeli stratejik tehdit" olarak niteleyen ABD'li komutan, bu ülkenin Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğine ve Hindistan'la olan sınır anlaşmazlığına vurgu yaptı.

Davidson ayrıca şunları kaydetti:

"ABD'nin kurallara dayalı uluslararası düzendeki liderlik rolünün yerini almak için emellerini hızlandırdıklarından endişeliyim. Bunu 2050 yılına kadar yapmak istediklerini söylüyorlardı; bu hedefi öne çekeceklerinden kaygılıyım."

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