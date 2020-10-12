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Dünya Bölgede kriz her an patlak verebilir: Çin gemileri karasulara girdi
Dünya

Bölgede kriz her an patlak verebilir: Çin gemileri karasulara girdi

Japonya, Çin'e ait iki geminin sınır ihlali yaptığını duyurdu. Gemilerin dört saat boyunca bölgede kaldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:37:00 -
Bölgede kriz her an patlak verebilir: Çin gemileri karasulara girdi

Japonya Sahil Güvenliği açıklamasına göre, Japonya deniz sahası yakınlarında seyreden iki Çin gemisi dün saat 11.00 gibi sınır ihlali yaparak Taişo adası açıklarına yaklaştı.

Ada çevresinde avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaşan ve bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapılan devriye gemileri öğleden sonra 15.00'a dek bölgede kaldı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre yılbaşından beri 18 kez karasu ihlali yapan Çin gemileri, tartışmalı Senkaku adaları yakınlarında en son 28 Ağustos'ta Japonya karasularına girmişti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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