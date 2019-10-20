Bölgede hayat normale dönüyor! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan çöp oldu Suriye'de YPG'li teröristlerden kurtarılan Tel Abyad'da, hayat normale dönmeye başladı. Bölgedeki PKK paçavraları toplanırken, elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları çöpe atıldı.

YPG'li teröristlerin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da her yere asılan PKK paçavraları toplandı, Öcalan'ın fotoğrafları çöpe atıldı. erör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatı ile barış ve huzur ortamı sağlandı. Mehmetçik'in şehir merkezine girmesiyle birlikte hayat normale döndü, insanların yüzü gülmeye başladı. Teröristlerden eser kalmadı Yıllardır YPG'li teröristlerin işgali altındaki Tel Abyad'da büyük bir temizlik yapıldı. Örgütün bayrak dediği paçavralar tek tek toplandı ve imha edildi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da asıldığı yerlerden indirildi ve çöpe atıldı. Gazeteci Uğur Yıldırım, Tel Abyad'da çöpe atılan Öcalan posterini fotoğrafladı ve o anı ölümsüzleştirdi.

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