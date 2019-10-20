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Bölgede hayat normale dönüyor! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan çöp oldu

Suriye'de YPG'li teröristlerden kurtarılan Tel Abyad'da, hayat normale dönmeye başladı. Bölgedeki PKK paçavraları toplanırken, elebaşı Öcalan'ın fotoğrafları çöpe atıldı.

20 Ekim 2019 Pazar 20:20
Bölgede hayat normale dönüyor! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan çöp oldu

YPG'li teröristlerin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da her yere asılan PKK paçavraları toplandı, Öcalan'ın fotoğrafları çöpe atıldı.

erör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatı ile barış ve huzur ortamı sağlandı.

Mehmetçik'in şehir merkezine girmesiyle birlikte hayat normale döndü, insanların yüzü gülmeye başladı.

Teröristlerden eser kalmadı

Yıllardır YPG'li teröristlerin işgali altındaki Tel Abyad'da büyük bir temizlik yapıldı. Örgütün bayrak dediği paçavralar tek tek toplandı ve imha edildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da asıldığı yerlerden indirildi ve çöpe atıldı.

Gazeteci Uğur Yıldırım, Tel Abyad'da çöpe atılan Öcalan posterini fotoğrafladı ve o anı ölümsüzleştirdi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 20:20
  1. Abdullah Öcalan
  2. PKK
  3. YPG
  4. Tel Abyad

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  • hercaihercai12 dk önce
    Imrali emrinde ama? Idam ne zaman gelecek?

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