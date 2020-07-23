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Dünya

Bölgede hareketli saatler! Rus savaş uçakları peş peşe havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçakları ile uçuş yaptıklarını açıkladı. Uçuşlara Romanya savaş uçakları da katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:00:00 -
Bölgede hareketli saatler! Rus savaş uçakları peş peşe havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı 2 savaş uçağının Karadeniz üzerinde keşif uçuşları yaptığını, uçuşlara Romanya savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu. Rus uçaklarının uçuşuna aralıklarla Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-21 tipi savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet uzun Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağının Karadeniz semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, “Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı Karadeniz’in tarafsız sularında keşif uçuşları gerçekleştirmiştir” denildi.

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