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Dünya

Bölgede gerilim tırmandı! Azerbaycan'ın açıklamasını ajanslar son dakika koduyla paylaştı!

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattından karşılıklı saldırı haberleri geliyor. Ermenilerin provokasyonları sonrası Azerbaycan tarafından bir açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın saldırı tehdidine yanıt olarak "Füzelerimiz Metzamor Nükleer Santrali’ne ulaşır' açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:01:00 -
Bölgede gerilim tırmandı! Azerbaycan'ın açıklamasını ajanslar son dakika koduyla paylaştı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Mingeçevir barajını vurma tehdidine yanıt olarak Azerbaycan ordusunun elindeki füzelerin Metzamor Nükleer Santrali’ne ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, bugünkü basın toplantısında, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarından Mingeçevir barajını vurma tehdidini değerlendirdi.

Dargahlı, “Ermenistan tarafı, Azerbaycan ordusunun elindeki en modern füze sistemlerinin yüksek bir hassasiyetle Metzamor Nükleer Santrali’ni vurma yeteneğine sahip olduğunu unutmamalı. Bu, Ermenistan için büyük felakete yol açar” ifadesini kullandı.

Dargahlı, “Mingeçevir barajının bulunduğu coğrafya, yapılan müstahkem çalışmalar ve elimizdeki hava savunma sistemleri düşmanın stratejik tesisimizi vurmasına izin vermez” diye ekledi.

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