Bölgede dünya basınını sarsan iddia! Orduları köyü ateşe verdi

Myanmar’da ordunun, darbe karşıtı eylemleri bastırmak için bir köyü ateşe verdiği öne sürüldü.

Sosyal medyada, Magway bölgesindeki Kinma köyündeki evlerin çoğunluğunun yangında yerle bir olduğuna ve çiftlik hayvanlarının yanarak öldüğüne ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Ordunun, iktidardaki askeri yönetime karşı direnişi bastırma girişimi olarak Kinma köyünü ateşe verdiği iddia edildi.

Bölgede bulunan bir köylü, çıkan yangında köydeki 237 evden sadece 10’unun sağlam kaldığını ve öğle saatlerinde askerler tarafından açılan ateşle köy sakinlerinin bölgeyi terk ettiğini ileri sürdü.

Ülkedeki askeri darbenin ardından Magway, Mandalay ve Bago gibi bölgelerde de çok sayıda kişinin katılımıyla darbe karşıtı yürüyüşler yapılmıştı.

10 bin kişi evini terk etmişti

Myanmar ordusunun, Magway ​​​​​​​bölgesinde darbe karşıtlarına karşı şiddet kullanması sonucu kırsal bölgelerde çok sayıda kişinin evini terk ettiği bildirilmişti.

İnsan hakları örgütü Justice for Myanmar'ın nisan başında hazırladığı raporda, Myanmar ordusunun mart ayından itibaren ev baskını, özel mülkü yağmalama ve sivilleri kaçırma gibi eylemlerinin ardından, bölgedeki en az 10 bin sivilin ormanlık alanlara kaçarak askerlerden saklandığı ifade edilmişti.

Magway'da Myanmar birliklerinin evleri basıp özel mülkleri yağmalarken görüntülendiği çok sayıda video, sosyal medyada tepki görmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 863 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.