Bölge için kritik uyarı: İç savaş çıkabilir

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Sudan'ın karşı karşıya olduğu tehlikeler konusunda halkı ikaz etti. Hamduk, "eski rejim yanlılarının komplolarının bir sonucu olarak, ülkenin bölünme ve parçalanma haline girebileceğini" söyledi.

"İfade özgürlüğü istismar edilerek 'halkın malının yağmalanması ve toplumun sindirilmesine' çalışıldığına ve vatandaşlara yönelik benzeri görülmemiş saldırılar olduğunu" söyleyen Hamduk, "devrimi baltalamak üzere üretmeyi ve çalışmayı engellemek için çabalayan eski rejimin ajanları içerisindeki 'kötü niyetli elleri' de" uyardı.

Hamduk, devlet televizyonu aracılığıyla halka hitaben yaptığı konuşmada "Ülkedeki güvenlik durumu, kötüleşen bir güvenlik durumuna tanık oldu ve bu da kaosla tehdit eden bir atmosfere yol açtı" dedi. Ülkeyi güvenlik açısından kırılgan bir duruma getirme girişimlerinin var olduğunu belirten Hamduk, ifade özgürlüğünün istismar edildiğini dile getirdi. Sudan Başbakanı, eski rejimin ajanlarını ve sabotajcı olarak adlandırdığı kişileri, kaosu yayma fırsatından yararlanmakla suçladı.

Sudan, eski Başkan Beşir'in darbe ile indirilmesinden bu yana ekonomik reformlar için uluslararası mercilere müracaat ederek borçların hafifletilmesi yönünde ilerleme kaydetmiş olsa da, birçok Sudanlı gıda kıtlığıyla karşı karşıya ya da geçen yıl fiyatların artması nedeniyle geçim sıkıntısı çekiyor. Mayıs ayında enflasyon %379'a ulaştı ve her gün elektrik veya su kesintileri yaşanıyor.

Kaynak: star.com.tr