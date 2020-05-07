Bol GB’lı faturasız paketler Türk Telekom’da
Türk Telekom, yeni gelen faturasız hat müşterilerine 23 TL’den başlayan uygun fiyatlarla bol GB’lı fırsat paketleri sunuyor.
Herkes için erişilebilir iletişim sağlamayı ilke edinen Türk Telekom, ihtiyacı kadar konuşmak isteyen faturasız hat müşterileri için hazırladığı bol internetli fırsat paketlerini avantajlı fiyatlarla sunuyor. Fırsat paketlerinde mobil internet seçenekleri 4 GB ile 20 GB arasında değişiyor.
Aylık paketler 23 TL’den başlıyor
Türk Telekom’a yeni gelen faturasız hat kullanıcıları, en uygun fiyatlı 750 dakika konuşma ve 1000 SMS’in yer aldığı 4 GB internetli paketten aylık sadece 23 TL’ye faydalanabiliyor. İnternet kullanım ihtiyacı daha yüksek olan kullanıcılar paketler arasından kendilerine en uygun olanı seçebiliyor:
750 DK+1000 SMS+4 GB - 23TL
750 DK+1000 SMS+7 GB - 27TL
750 DK+1000 SMS+10 GB - 32TL
750 DK+1000 SMS+20 GB - 45 TL