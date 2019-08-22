Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Şampiyonada mücadele edecek Türk Milli Takımı kafilesi İspanya'ya gitti

ANKARA (AA) - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı İspanya'ya gitti. Başkent Madrid'de 24 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 31 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek şampiyonada Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı kafilede şu sporcular yer alıyor: Ayşe Çağırır (48 kilo), Buse Naz Çakıroğlu (51kilo), Beyza Saraçoğlu (54 kilo), Esra Yıldız (57 kilo), Sema Çalışkan (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo), Elif Güneri (81 kilo)

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