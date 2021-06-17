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Dünya Boko Haram saldırdı: Nijerya'da 3 asker öldü
Dünya

Boko Haram saldırdı: Nijerya'da 3 asker öldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 00:58:00 -
Boko Haram saldırdı: Nijerya'da 3 asker öldü

Nijerya basınındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili, Boko Haram'a bağlı teröristlerin Borno eyaletine bağlı Kwamdi köyündeki askeri üsse saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini aktaran yetkili, askeri üssün de kundaklandığını ifade etti.

Yetkili, saldırın ardından Boko Haram üyelerine düzenlenen operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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