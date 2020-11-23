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Aktüel Boko Haram, Nijerya'da Borno Valisinin konvoyuna saldırı düzenledi: 9 ölü
Aktüel

Boko Haram, Nijerya'da Borno Valisinin konvoyuna saldırı düzenledi: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:57:56 -
Boko Haram, Nijerya'da Borno Valisinin konvoyuna saldırı düzenledi: 9 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, terör örgütü Boko Haram'ın, Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zulum'un da içinde bulunduğu konvoya, Borno eyaletin Gajiram-Monguno kara yolundaki Ja'alta bölgesinde Boko Haram militanlarınca saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 asker ve 2 yerel güvenlik personeli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zulum'un yara almada kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü.

Vali Zulum, son 3 ayda üçüncü kez Boko Haram militanlarının saldırısına uğradı.

- 2009'dan bu yana 20 bini aşkın kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor

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